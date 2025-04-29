Многоквартирный дом №10 на Карачаевском шоссе в Муроме загорелся утром 29 апреля. В 11:34 вызвали спасателей. Как рассказали «Шестому каналу» в пресс-службе МЧС области, причиной возгорания

Многоквартирный дом №10 на Карачаевском шоссе в Муроме загорелся утром 29 апреля. В 11:34 вызвали спасателей. Как рассказали «Шестому каналу» в пресс-службе МЧС области, причиной возгорания стала забытая свеча. Живущая в квартире на втором этаже женщина ушла, оставив дома горячую свечу. Больше в квартире никого не было, поэтому следить было некому. Пламя распространилось на 20