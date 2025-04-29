С 1 мая во Владимирской области будут действовать льготы для пенсионеров на проезд в пригородных поездах. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании».

С 1 мая во Владимирской области будут действовать льготы для пенсионеров на проезд в пригородных поездах. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании». Скидка в 40% будет действовать по выходным, нерабочим и праздничным дням. Воспользоваться льготой смогут мужчины, достигшие 60 лет, и женщины от 55 лет и старше. Такая «акция» продлится практически до