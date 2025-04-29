45-летний ранее судимый за кражи владимирец обокрал «Водный ЯРКОпарк» и теперь обвиняется в кражи и мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Установлено, что в

45-летний ранее судимый за кражи владимирец обокрал «Водный ЯРКОпарк» и теперь обвиняется в кражи и мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Установлено, что в августе прошлого года мужчина приехал на территорию «Водного ЯРКОпарка». Проникнув на открытую веранду, преступник украл две деревянные лавки, деревянный стол и пляжный зонт. Все это имущество мужчина погрузил в