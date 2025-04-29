Сегодня, 29 апреля, в ДТЮ прошло награждение победителей и участников конкурса «Лучший класс города». За первое место боролись 25 школьных коллективов. Ученики к конкурсу готовились

Сегодня, 29 апреля, в ДТЮ прошло награждение победителей и участников конкурса «Лучший класс города». За первое место боролись 25 школьных коллективов. Ученики к конкурсу готовились основательно – каждый класс предоставил свой авторский проект, а также прошел ряд испытаний. Помимо призов, которые, кстати, в итоге получили все участники, ребята также укрепили свою дружбу и испытали приятные