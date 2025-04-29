Пилорама, находящаяся в поселке Нерехта в Ковровском районе по адресу Центральная улица, 28 загорелась вечером 28 апреля. Как сообщили в пресс-службе МЧС области, пожарных вызвали в 20:40. Огонь

Пилорама, находящаяся в поселке Нерехта в Ковровском районе по адресу Центральная улица, 28 загорелась вечером 28 апреля. Как сообщили в пресс-службе МЧС области, пожарных вызвали в 20:40. Огонь распространился на площади 106 квадратов. В 21:12 13 спасателей потушили открытое горение. Пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара уточняется. Ранее в Коврове сгорел заброшенный деревянный барак. Очевидцы