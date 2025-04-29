63-летнего владимирца будут судить за неумышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина пытался заехать в автосервис и раздавил мастеру ногу. Как рассказали в прокуратуре области,

63-летнего владимирца будут судить за неумышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина пытался заехать в автосервис и раздавил мастеру ногу. Как рассказали в прокуратуре области, несчастный случай произошел 28 ноября прошлого года. Владимирец решил провести диагностику своей машины. Мастер автосервиса сказал клиенту, чтобы тот заехал внутрь к смотровой яме. Обвиняемый сел за руль и медленно начал