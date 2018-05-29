Бывшая участница шоу
Дом-2 Елена Степунина осталась одна с маленьким ребенком в самый
разгар лечения. Женщина ошарашена вероломством близкого человека.
Бывшая участница шоу
"Дом-2" Елена Степунина осталась одна с маленьким ребенком в самый
разгар лечения. Женщина ошарашена вероломством близкого человека.
Елена разместила в своем Instagram пост, с намеком на расставание с супругом. Она поблагодарила отца своего ребенка за все то, что он успел сделать. Пользователи
Сети были удивлены лестному отзыву о муже, ведь он бросил ее с малышом
на руках.
Экс-участница "Дома-2" ответила, что несмотря на то, что ошеломлена
поступком благоверного, зла на бывшего не держит. Они расстались в дружеских
отношениях, которые, по мнению Елены, важнее любви. После Степунина удалила пост со своей страницы,
видимо, решив, что эти откровения были лишними.
Добавим, что ранее Елена жаловалась подписчикам, на то, что из-за
болезни потеряла некоторых друзей. "Ровно год назад я откапала первую химию и
мучилась от адских болей и состояний. За этот год я потеряла не только волосы,
но и гадость, которая жила во мне. Вместе с гадостью, меня покинули и многие
когда-то друзья. Так странно да? Причем во время лечения они были рядом, а
потом испарились", – написала она как-то в микроблоге.
Как писали Dni.Ru, у звезды реалити-шоу "Дом-2" была неоперабельная крупноклеточная лимфома четвертой степени. Она расположена между
легкими и сердцем. Об онкологическом заболевании стало известно случайно –
Степунину увезли в больницу с подозрением на инфаркт миокарда, но после
обследования выяснилось, что у нее совсем другое.