Бывшая участница шоу Дом-2 Елена Степунина осталась одна с маленьким ребенком в самый разгар лечения. Женщина ошарашена вероломством близкого человека.

Бывшая участница шоу"Дом-2" Елена Степунина осталась одна с маленьким ребенком в самыйразгар лечения. Женщина ошарашена вероломством близкого человека.Елена разместила в своем Instagram пост, с намеком на расставание с супругом. Она поблагодарила отца своего ребенка за все то, что он успел сделать. ПользователиСети были удивлены лестному отзыву о муже, ведь он бросил ее с малышомна руках.Экс-участница "Дома-2" ответила, что несмотря на то, что ошеломленапоступком благоверного, зла на бывшего не держит. Они расстались в дружескихотношениях, которые, по мнению Елены, важнее любви. После Степунина удалила пост со своей страницы,видимо, решив, что эти откровения были лишними.Добавим, что ранее Елена жаловалась подписчикам, на то, что из-заболезни потеряла некоторых друзей. "Ровно год назад я откапала первую химию имучилась от адских болей и состояний. За этот год я потеряла не только волосы,но и гадость, которая жила во мне. Вместе с гадостью, меня покинули и многиекогда-то друзья. Так странно да? Причем во время лечения они были рядом, апотом испарились", – написала она как-то в микроблоге.Как писали Dni.Ru, у звезды реалити-шоу "Дом-2" была неоперабельная крупноклеточная лимфома четвертой степени. Она расположена междулегкими и сердцем. Об онкологическом заболевании стало известно случайно –Степунину увезли в больницу с подозрением на инфаркт миокарда, но послеобследования выяснилось, что у нее совсем другое.