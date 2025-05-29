Цельный, без трещин, не тонкий и чистый — вот такой должен быть идеальный белый камень для скульпторов. В это воскресенье, 1 июня, стартует Международный фестиваль «Владимир — Белокаменная

Цельный, без трещин, не тонкий и чистый — вот такой должен быть идеальный белый камень для скульпторов. В это воскресенье, 1 июня, стартует Международный фестиваль «Владимир — Белокаменная столица». 10 мастеров из Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга, Беларуси и Узбекистана представят свои уникальные работы на темы «Семья» и «Защитники Отечества». В Центральном парке владимирцы и гости города