В июле депутаты Законодательного собрания обсудят новый законопроект, который изменит правила обращения с животными. В документе предусматривается возможность содержания бездомных животных как в приютах, так и в пунктах временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания области. Владельцы таких пунктов должны будут выполнять важные требования: проверять здоровье животных, проводить карантин, учитывать и маркировать их, вакцинировать