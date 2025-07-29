Глава Владимирской области Александр Авдеев в ходе рабочей поездки в город Александров проверил ход строительства новой школы на 1100 мест. Пресс-служба правительства региона поделилась

