В районе уже благоустроено 11 общественных пространств и 31 двор.

В Александровском районе проходит масштабная кампания по благоустройству. Парк культуры и отдыха имени 200-летия города Александрова после благоустройства стал любимым местом отдыха для горожан всех возрастов.Помимо парка, при участии правительства региона,в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (до 2025 года – «Жилье и городская среда») в районе уже благоустроено 11 общественных пространств и 31 двор. Город Струнино реализовал проект «От моста до моста» как победитель Всероссийского конкурса. В этом году работы ведутся еще на двух общественных территориях: на улице Маяковского в Александрове и Больничном проезде в Струнино. Также подана заявка на создание пешеходной зоны от вокзала до Александровской слободы.Ускорить обновление территорий вокруг жилых домов помогает региональный проект «Благодвор». В 2024 году с его помощью обустроено 28 дворовых и 27 прилегающих территорий, а в 2025 году в планах – 39 и 20 территорий соответственно.В Александрове также ведется активное строительство. В растущем микрорайоне возводится новая школа на 1100 мест, открытие которой должно состояться в следующем году. Кроме того, в районе планируются капитальные ремонты уже существующих образовательных учреждений и благоустройство их территорий.Продолжается и укрепление базы здравоохранения. В последние годы в районе построены поликлиника в Струнино, Балакиревская и Годуновская амбулатории, четыре ФАПа, а в Александрове создан Региональный сосудистый центр. В 2025 году завершено строительство ФАПа в деревне Арсаки, и ведется реконструкция поликлиники в Карабаново.