По данным регионального отделения Банка России, в июне инфляция во Владимирской области составила 0,6% по сравнению с маем. Годовой показатель достиг 10,8%, что выше общероссийского уровня. Среди непродовольственных товаров снизились цены на компьютеры, моноблоки и мониторы. Причины – укрепление рубля и снижение спроса на потребительские кредиты. В то же время подорожали смартфоны и беспроводные наушники