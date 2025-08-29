Во Владимирской области пять ветеранов специальной военной операции из разных районов стали обладателями грантов «Агромотиватор». Эти средства помогут им развивать собственные

Во Владимирской области пять ветеранов специальной военной операции из разных районов стали обладателями грантов «Агромотиватор». Эти средства помогут им развивать собственные сельскохозяйственные проекты. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своём tg-канале. Гранты распределены между ветеранами из Ковровского, Кольчугинского, Петушинского, Судогодского и Камешковского районов. Получатели грантов включают как начинающих, так и уже опытных фермеров. Общая