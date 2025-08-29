Мужчина из поселка Гусевский Гусь-Хрустального района не выходит на связь с 24 августа.

Во Владимирской области пропал 65-летний Владимир Бобков. Мужчина из поселка Гусевский Гусь-Хрустального района не выходит на связь с 24 августа.Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза.Был одет: синяя куртка, темно-синяя футболка, голубые джинсы, темно-серые резиновые сапоги, красно-синяя кепка.Если вам что-то известно о местонахождении Владимира, позвоните по телефонам 8-910-091-75-82 (Екатерина), 8-999-121-72-64 (Яна), 8-800-700-54-52, 112.