Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения.

В Киржачском районе перед судом предстанет 30-летний житель Подмосковья, по вине которого в ДТП погибли два человека. Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.По данным следствия, в апреле этого года водитель на минивэне «Форд Транзит» на дороге «Бетонка-Черново» пошёл на обгон двух грузовиков, выехав на встречную полосу через сплошную линию разметки. Чтобы избежать столкновения с приближающимся автомобилем «ВАЗ-21041», он попытался уйти на обочину, но и водитель «Жигулей» съехал туда же.В результате столкновения 76-летний водитель и его 42-летняя пассажирка из автомобиля «ВАЗ» скончались на месте. Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Киржачский районный суд.