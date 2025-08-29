Торжественное событие, посвященное Дню сельского старосты, состоится сегодня. В регионе работают 1230 старост, 500 из которых приедут на мероприятие. Губернатор Александр Авдеев поздравит их с

Торжественное событие, посвященное Дню сельского старосты, состоится сегодня. В регионе работают 1230 старост, 500 из которых приедут на мероприятие. Губернатор Александр Авдеев поздравит их с праздником и вручит наиболее активным общественникам памятный знак «Сельскому старосте. За добросовестный труд» и благодарственные письма. Также на мероприятии будут подведены итоги конкурса лучших сельских старост «Важные дела Владимирской деревни».