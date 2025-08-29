Германия. Русские накурились травки и решили по площади с кольцевым движением покататься задним ходом. Ночью машин мало, так что риск врезаться невелик. Катались они недолго.
Приезжает местное ГАИ, подходит гаишник к машине в которую они врезались. Они довольно долго ждут. Потом гаишник подходит и к ним. Они, естественно, дрожат - ясно, что за вождение в накуренном состоянии задним ходом не похвалят - гаишник проверяет документы, просит подписать протокол - мол, все нормально.
Они в удивлении: - Что случилось?
Гаишник объясняет, что у водителя машины, которая в них врезалась, 0,3 промилле в крови. Он был настолько пьян, что сказал полицейскому, якобы они в него задним ходом врезались...
