Калейдоскоп народного творчества и дружеская атмосфера. Как в 2025 году пройдёт Владимирский фестиваль культур и традиций? Какие сюрпризы подготовили участники — представители национально-культурных объединений Владимира? Чем удивят гостей Дня города казаки и как они сохраняют многовековую традиционную культуру?В новом выпуске проекта «Подкаст на Шестом» пообщались с организаторами фестиваля: консультантом управления по связям с общественностью и