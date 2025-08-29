Министерство здравоохранения РФ выступило с идеей сделать целевыми все бюджетные места в медицинских вузах.

Министерство здравоохранения РФ выступило с идеей сделать целевыми все бюджетные места в медицинских вузах. Об этом в своём сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Как отметил парламентарий, в целом он не сторонник системы «привязывания» начинающих специалистов к конкретным условиям вроде обязательной отработки после окончания вуза, однако в данном случае подобное предложение оправдано. Сегодня в медицине по всей стране, в том числе и во Владимирской области, ощущается острая нехватка кадров. Если государство потратило средства на обучение человека, то должно рассчитывать и на его помощь.Пока же порядка 30% выпускников, окончивших медицинские вузы на бюджетной основе, не приходят трудиться по специальности. А посему Минздрав обязан создать эффективный механизм по удержанию молодых специалистов в государственных лечебных учреждениях.«Считаю, что предложенная Минздравом система, в отличие от системы госраспределения в СССР, мягче: выпускник будет иметь возможность получить целевое направление в вуз, самостоятельно выбрав больницу, в которой он захочет в перспективе работать», — написал Госдумы РФ Игорь Игошин.