В Ярославской области на базе лыжно-биатлонного комплекса «Демино» состоялось первенство Центрального федерального округа по биатлону. Около двухсот спортсменов из девяти регионов Центральной России в возрасте от 15 до 18 лет приняли участие в соревновании. Отличный результат продемонстрировал владимирец Юрий Шеин. В лыжероллерной гонке на 10 километров среди юношей 15-16 лет Юрий стал бронзовым призером. Прокомментируйте