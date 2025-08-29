Жительницу Гусь-Хрустального признали виновной в попытке сбыта наркотиков.
В Ленинском районном суде Владимира вынесли приговор малолетней преступнице. 16-летняя жительница Гусь-Хрустального была признана виновной в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Подробнее в материале vlad.aif.ru.
Опасные игры
История началась зимой 2025 года. По данным следствия, знакомый девушки через мессенджер связался с неустановленными лицами и договорился о незаконном сбыте наркотиков. Вскоре он вовлек в это опасное дело и свою юную знакомую.
Роли были строго распределены: мужчина забирал крупные партии наркотиков из тайников, приносил их в квартиру, где они вместе расфасовывали их на более мелкие «закладки».
Обязанностью девушки было «наблюдение за окружающей обстановкой» во время поиска и организации тайников, а также покупка всего необходимого для фасовки. Вместе они превратили квартиру в настоящий наркопритон, где синтетические вещества фасовались и готовились к распространению.
«В обязанности осужденной входило наблюдение за окружающей обстановкой при поиске наркотика и организации «закладок», а также приобретение компонентов для фасовки», — подробности в прокуратуре Владимирской области.
Сломанная судьба
В феврале этого года их преступная деятельность была прервана. Молодые люди забрали из тайника более 47 граммов синтетического наркотика, расфасовали его на 75 свёртков и собирались сделать три оптовые «закладки» в разных районах города.
Однако, как только они вышли из подъезда, их уже ждали сотрудники правоохранительных органов. Весь запас наркотических веществ был изъят.
В квартире, где они проводили фасовку, был обнаружен еще один пакет с почти 20 граммами другого вида синтетического наркотика.
Суровый приговор
Суд признал девушку виновной и приговорил ее к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в воспитательной колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.
«Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Осужденная взята под стражу в зале суда», — сообщили в прокуратуре.
Уголовное дело в отношении ее приятеля рассматривается отдельно. Ему, помимо покушения на сбыт наркотиков, также предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетней в совершение особо тяжких преступлений.
Ранее мы сообщали, что в Гусь-Хрустальном 50-летняя женщина, уже лишенная родительских прав, вовлекла свою 12-летнюю дочь в преступление. Она уговорила дочь взять чужую карту, потерянную владельцем в магазине, и расплачиваться ей. Взамен мать обещала купить девочке «вкусняшки».