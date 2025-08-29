Жительницу Гусь-Хрустального признали виновной в попытке сбыта наркотиков.

В Ленинском районном суде Владимира вынесли приговор малолетней преступнице. 16-летняя жительница Гусь-Хрустального была признана виновной в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Опасные игрыИстория началась зимой 2025 года. По данным следствия, знакомый девушки через мессенджер связался с неустановленными лицами и договорился о незаконном сбыте наркотиков. Вскоре он вовлек в это опасное дело и свою юную знакомую.Роли были строго распределены: мужчина забирал крупные партии наркотиков из тайников, приносил их в квартиру, где они вместе расфасовывали их на более мелкие «закладки».Обязанностью девушки было «наблюдение за окружающей обстановкой» во время поиска и организации тайников, а также покупка всего необходимого для фасовки. Вместе они превратили квартиру в настоящий наркопритон, где синтетические вещества фасовались и готовились к распространению.«В обязанности осужденной входило наблюдение за окружающей обстановкой при поиске наркотика и организации «закладок», а также приобретение компонентов для фасовки», — подробности в прокуратуре Владимирской области.Сломанная судьбаВ феврале этого года их преступная деятельность была прервана. Молодые люди забрали из тайника более 47 граммов синтетического наркотика, расфасовали его на 75 свёртков и собирались сделать три оптовые «закладки» в разных районах города.Однако, как только они вышли из подъезда, их уже ждали сотрудники правоохранительных органов. Весь запас наркотических веществ был изъят.В квартире, где они проводили фасовку, был обнаружен еще один пакет с почти 20 граммами другого вида синтетического наркотика.Суровый приговорСуд признал девушку виновной и приговорил ее к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в воспитательной колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.«Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Осужденная взята под стражу в зале суда», — сообщили в прокуратуре.Уголовное дело в отношении ее приятеля рассматривается отдельно. Ему, помимо покушения на сбыт наркотиков, также предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетней в совершение особо тяжких преступлений.Ранее мы сообщали, что в Гусь-Хрустальном 50-летняя женщина, уже лишенная родительских прав, вовлекла свою 12-летнюю дочь в преступление. Она уговорила дочь взять чужую карту, потерянную владельцем в магазине, и расплачиваться ей. Взамен мать обещала купить девочке «вкусняшки».