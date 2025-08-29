Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду, – сообщает прокуратура области. Однако он повторно сел на руль в состоянии алкогольного опьянения и

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду, – сообщает прокуратура области. Однако он повторно сел на руль в состоянии алкогольного опьянения и снова попался сотрудникам полиции. 23 марта водителя остановили в селе Мошнино Александровского района. Правоохранители выявили у него признаки опьянения. От медосвидетельствования мужчина отказался, сославшись на прием лекарственных препаратов. Ему напомнили,