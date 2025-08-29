Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Петушинском и Киржачском районах Владимирской области завершился ремонт участков автодороги «Покров – Новосёлово – Киржач». Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».По данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, всего было обновлено около 6 километров дорожного полотна. Рабочие уложили два слоя асфальта и укрепили обочины.Кроме того, в этом году в Петушинском районе обновили еще четыре участка, а в Киржачском — один, общей протяженностью 9,2 километра.