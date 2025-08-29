Доступ в квартиру был получен на основании судебного решения.

В Муроме Владимирской области судебные приставы принудительно открыли квартиру должницы, чтобы обеспечить доступ специалистам газовой службы. Женщина упорно отказывалась впускать газовщиков для проверки отключенного за долги оборудования.Как сообщили в УФССП, действия были необходимы из-за риска для соседей и самой должницы, так как отсутствие проверки газового оборудования могло привести к опасным последствиям.Доступ в квартиру был получен на основании судебного решения.