28 августа, на 116-м километре платной магистрали М-12 во Владимирской области столкнулись легковой автомобиль и грузовая фура. По информации регионального министерства безопасности, удар

28 августа, на 116-м километре платной магистрали М-12 во Владимирской области столкнулись легковой автомобиль и грузовая фура. По информации регионального министерства безопасности, удар оказался настолько сильным, что водитель легковушки получил смертельные травмы. Спасателям пришлось применять специнструменты, чтобы извлечь его тело из искореженной машины. На месте происшествия работали оперативные службы. Обстоятельства и причины аварии сейчас устанавливаются.