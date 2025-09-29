Многие говорят, что любовь это болезнь, поскольку для этого требуется постельныЙ режим.
Но какая же это болезнь, говорят врачи, когда при этом затрачивается энергия, нет это работа.
Работа? Какая же это работа, парируют энергетики, когда главный агрегат стоит, нет это процес.
Какой же это процес, спрашивают юристы, если обе стороны удовлетворены, это иcскуство.
Нет это не иcскуство отвечают иcскуствоведы. Что это за иcскуство при котором нет зрителей. Это наука.
Какая же это наука возмущается професор, если студент первого курса может, а я нет.
