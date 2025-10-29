Государственная программа субсидированных авиаперевозок, которая уже несколько лет помогает россиянам путешествовать по стране, действует и в 2025 году.

Российские туристы могут выгодно путешествовать благодаря государственным субсидиям на авиабилеты. Программа позволяет приобретать билеты по сниженным ценам на внутренние перелеты, что снижает финансовую нагрузку на путешественников. Государственная программа субсидированных авиаперевозок, которая уже несколько лет помогает россиянам путешествовать по стране, действует и в 2025 году. Разбираемся, кто сможет купить билеты со скидкой и как это сделать. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Кто может претендовать на льготный перелет?Программа позволяет авиакомпаниям продавать билеты по фиксированной, сниженной цене, а разницу им компенсирует государство. Главная цель — сделать авиаперелеты доступнее для жителей отдаленных регионов и поддержать внутренний туризм.Вопреки распространенному мнению, субсидированные билеты доступны не только определенным льготным категориям граждан. Правом купить такой билет может воспользоваться любой гражданин России.Ключевое условие — маршрут. Скидочные тарифы действуют на рейсы, связывающие отдаленные и труднодоступные регионы страны с их административными центрами, а также на полеты в Крым и Калининградскую область.Как в обзоре РБК, программа в первую очередь нацелена на обеспечение транспортной доступности для жителей Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера. Например, популярными направлениями являются маршруты из Москвы в Петропавловск-Камчатский, Магадан, Анадырь или Симферополь.Какие направления и скидки ждут пассажиров?Программы субсидирования распространены на регулярных направлениях, позволяющих удобно передвигаться по стране без больших финансовых затрат. Минимальная стоимость перелета варьируется в зависимости от выбранного маршрута и сроков бронирования.Важно отметить, что приобретая билет по акции, турист получает стандартный комплект услуг, включая провоз багажа и регистрацию на рейс. Некоторые авиакомпании предлагают дополнительные опции, такие как выбор места или приоритетную посадку, за отдельную плату.«В 2024 году программа охватывала более 200 воздушных линий, включая Крым, Калининград, города Дальнего Востока и Сибири. В 2025 году этот список если и изменился, то незначительно», — поясняют эксперты в материале наЧто касается цен, пассажиры могут рассчитывать на существенную экономию. Стоимость билета по субсидированному тарифу может быть ниже рыночной на 20-50%. К примеру, перелет из Москвы в Владивосток, который в «высокий» сезон может стоить 50-60 тысяч рублей в одну сторону, по программе обойдется примерно в 20-25 тысяч.Как и когда покупать субсидированные авиабилеты?Алгоритм покупки ничем не отличается от обычной. Вам не нужно собирать справки или подтверждать свой статус.Выберите дату и направление. Убедитесь, что ваш маршрут входит в программу субсидирования.Ищите билеты на сайтах-агрегаторах или у авиакомпаний. Субсидированные тарифы отображаются вместе с обычными. Они часто помечены пометками «субсидированный», «государственный тариф» или «промо».Купите билет. Процесс оформления стандартный.«Главный лайфхак для тех, кто хочет улететь по субсидии — бронировать билеты заранее, — советуют в — Квота на льготные места на каждый рейс ограничена. Чем ближе к дате вылета, тем выше вероятность, что дешевые билеты будут разобраны».Что важно помнить:Обратный билет не гарантирован. Программа распространяется и на обратные перелеты, но квота на них также ограничена. Позаботьтесь о возвращении домой заранее.Ограниченная гибкость. Субсидированные тарифы обычно имеют более строгие условия по обмену и возврату.