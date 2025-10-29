Специалисты Центра управления городскими дорогами приступили к ремонту лестницы на улице Завадского. Ей пользуются жители микрорайона. Каждый день по ней ходят дети из 31 школы. Работы –

Специалисты Центра управления городскими дорогами приступили к ремонту лестницы на улице Завадского. Ей пользуются жители микрорайона. Каждый день по ней ходят дети из 31 школы. Работы – плановые. Ремонт был предусмотрен по многочисленным просьбам и обращениям жителей города. Накануне проведен демонтаж старых ступеней лестницы, затем будет сооружена опалубка и устройство новых бетонных ступеней, сообщают в