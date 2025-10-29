Прокуратура Меленковского района провела проверку по жалобам жителей на плохое состояние дорог. Нарушения были выявлены на улицах Некрасова и Красный Октябрь. Как установили надзорные

Прокуратура Меленковского района провела проверку по жалобам жителей на плохое состояние дорог. Нарушения были выявлены на улицах Некрасова и Красный Октябрь. Как установили надзорные органы, на этих улицах на проезжей части много выбоин и просадков, размер которых превышает все допустимые нормы. Кроме того, на улице Красный Октябрь отсутствуют кюветы, что приводит к скоплению воды на