Жителей Владимирской области предупредили о грядущих судебных исках за неоплаченные счета за тепло. Организация «ЕРИЦ Владимирской области» иски против владельцев квартир, систематически игнорирующих оплату отопления.Особенно тревожная ситуация наблюдается в отдельных городах и поселках. Так, в Карабанове сумма задолженности достигла 22,5 млн рублей, в Муроме – 250 млн рублей, в Коврове – 368 млн рублей.Такие долги препятствуют своевременной подготовке тепловых сетей к зимнему сезону, вынуждая коммунальщиков откладывать ремонты и обновления системы теплоснабжения.Организация напомнила, что задолженность многих жильцов превышает 50 тысяч рублей, причем значительная часть таких должников вовсе не относится к малоимущим слоям населения.Начнут процесс с отправки письменных требований оплатить долги в срок до пяти дней. Далее пойдут судебные иски, результатом которых станут штрафы и расходы на юридические процедуры. Отдельно оговаривается возможная приостановка предоставления горячей воды.Судебные тяжбы создадут дополнительные нагрузки на органы судебной власти и службу судебных приставов, но другого выхода нет, поскольку хронические неплатежи угрожают стабильности функционирования теплосетей и качеству предоставляемых услуг.Тем, кто намерен избегать неприятностей, организация рекомендует своевременно оплачивать квитанции за коммунальные услуги и немедленно погашать накопившиеся долги.