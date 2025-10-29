Семья обратилась в администрацию Коврова еще в сентябре 2024 года.

В Коврове Владимирская область удалось решить проблему с предоставлением земельного участка семье участника специальной военной операции. Ковровская городская прокуратура провелаУстановлено, что её супруг, ветеран боевых действий, участвующий в СВО, награжден орденом Мужества и Георгиевским Крестом IV степени. Это давало ему право на бесплатный земельный участок для строительства дома.Семья обратилась в администрацию Коврова еще в сентябре 2024 года, но землю так и не получила. После проверки прокуратура подала иск в суд против местной администрации.В итоге, благодаря прокурорскому вмешательству, семье был предоставлен земельный участок, полностью обеспеченный необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.