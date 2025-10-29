Авария с участием трех автомобилей, в которой пострадали двое человек, произошла вечером 28 октября во Владимире на Октябрьском проспекте у дома №16. В пресс-службе городского ГАИ рассказали

Авария с участием трех автомобилей, в которой пострадали двое человек, произошла вечером 28 октября во Владимире на Октябрьском проспекте у дома №16. В пресс-службе городского ГАИ рассказали подробности происшествия. По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля «Лада-2114» при резком торможении не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там он совершил лобовое столкновение с