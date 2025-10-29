Приходит мужик на озеро рыбачить. Взял с собой большую сумку разных
там снастей и прикормок. Сидит час, два и ничего не ловит, и вдруг видит,
что рядом сидит старичек и ловит одну за одной... Тут задумался мужик
и решил подойти к незнакомцу и узнать в чем сикрет такого успеха... Подошел,
поздаровался и спросил:
- Мужик, расскажи как это у тебя получается столько ловить???
- А ничего необычного нет!
- Я смотрю ты на обычную удочку ловешь, а что на крючке?
... Тот достает крючек, а там таблетка от трипера висит!!!
- Значит в этом весь сикрет!!!!
..... Обрадывался мужик и подумал, что тоже сбегает, купит таблетки
и тоже рыбы наловит!
Забегает в аптеку, подходит к продавщице и говорит:
- Здравствуйте, у вас есть таблетки от трипера?
еще анекдот!