Во Владимире прошли состязания 27-го всероссийского фестиваля по спортивному ориентированию «Владимиро-Суздальская Русь». Почти 1200 участников в возрасте от 9 до 85 лет из 30 регионов страны вышли на старт одного из самых массовых турниров не только Владимирской области, но и всей России. Сильнейших выявляли в трёх дисциплинах: «кросс-спринт», «кросс-классика» и «кросс-многодневный». Соревнования на спринтерских дистанциях