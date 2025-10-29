В день исчезновения она была в сером пальто.

В Муроме и Меленковском районе Владимирской области идут поиски 65-летней Людмилы Тумановой. Женщина не выходит на связь с 27 октября и нуждается в медицинской помощи.Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» сообщают, что рост пропавшей 160 см, она нормального телосложения. Волосы у женщины седые, глаза голубые.В день исчезновения была одета в серое пальто, серые брюки с рисунком и ботинки в бело-черную полоску. Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просят звонить по телефонам: 8-920-622-62-60, 8-800-700-54-52 или 112.