Наталья Михайловна Мартьянова – талантливый учитель биологии из ковровской школы №21. Именно она стала победителем регионального этапа XVI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2025». Состязания проходили с марта по октябрь. В конкурсе участвовали учителя школ, педагоги дополнительного образования, преподаватели колледжей и техникумов. Они представляли жюри свой план-конспект, самоанализ урока, творческую презентацию и информационную карту