Во Владимире скоро засверкает главная елка города – на Октябрьском проспекте, у местного правительства. Власти объявили тендер на ее установку и демонтаж, готовые потратить чуть больше миллиона рублей. ИнформацияЭто буде елка высотой 25 метров, украшенная сотнями шаров и мерцающей иллюминацией. Главное требование – конструкция должна быть очень надежной, чтобы выдержать все капризы зимы: будь то сильный ветер, ливень или снегопад.Подрядчика выберут уже после 5 ноября, так что к первым числам декабря город получит свою новогоднюю визитную карточку.