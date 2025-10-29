На территории регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии торжественно открыли мемориальную доску полковнику милиции в отставке Исаеву Владимиру Леонидовичу. Он

На территории регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии торжественно открыли мемориальную доску полковнику милиции в отставке Исаеву Владимиру Леонидовичу. Он возглавлял управление более 18 лет. Владимир Леонидович Исаев родился 5 июля 1940 года в г. Владимире в семье рабочего. С 1959 по 1962 год проходил срочную военную службу в Группе Советских войск в Германии. В 1982