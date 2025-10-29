Потерпевший смог убежать и был госпитализирован после вызова скорой помощи его женой.

Во Владимирской области в суд передали уголовное дело 35-летнего жителя поселка Мирный, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Инцидент произошел на почве давнего конфликта. Подробности рассказали в прокуратуре региона.Как выяснилось, в ноябре 2023 года обвиняемый вместе с приятелем повредил собачий вольер на участке потерпевшего, но ущерб так и не возместил. Это стало причиной нового конфликта вечером 19 апреля, когда оба мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулись около дома обвиняемого. В ходе ссоры злоумышленник достал нож и нанес своей жертве семь ударов в область шеи, живота и груди.Потерпевший смог убежать и был госпитализирован после вызова скорой помощи его женой. Обвиняемый полностью признал свою вину. Теперь дело будет рассматриваться по существу в Камешковском районном суде.