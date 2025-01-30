Главным архитектором Владимира стала Анна Холина, об этом сообщили в мэрии. В городском управлении архитектуры и строительства она работает меньше двух месяцев – с декабря 2024. Анна Холина

Главным архитектором Владимира стала Анна Холина, об этом сообщили в мэрии. В городском управлении архитектуры и строительства она работает меньше двух месяцев – с декабря 2024. Анна Холина занимает должность заместителя начальника управления. Анна Холина родилась во Владимире. Высшее образование по специальности “архитектура” получила в ВлГУ. После окончания университета она осталась там работать ассистентом. С