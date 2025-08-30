Основные праздничные мероприятия пройдут на Соборной площади и в центральных скверах.

Во Владимире 30 августа проходит празднование 1035-летия города. Праздничная программа стартовала 27 августа и завершится 31 августа.Кульминация торжеств приходится на 30 августа. В 12:00 состоится открытие стелы «Владимир — город трудовой доблести». С 13:00 на Соборной площади начнется театрализованное шествие, посвященное истории города. В течение дня будут проходить концерты, фестивали и выставки.Вечером на главной сцене выступят коллективы города, а также приглашенные артисты: группы «DISCO BANDA!», «Белорусские Песняры», «На-На» и актер Виталий Гогунский. Завершится праздник фейерверком в 22:00. Дополнительно мероприятия проходят на Пушкинском бульваре, улице Георгиевской, Большой Московской и Спасской улице.Программа Дня города завершится 31 августа спортивными событиями и народным праздником «День улицы Горького». Подробнее о праздничных мероприятиях можно узнать в нашем .