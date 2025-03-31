В минувшие выходные в Юрьев-Польском районе изнасиловали несовершеннолетнюю, сообщил «Шестому каналу» собственный источник. Преступление произошло в селе Энтузиаст. Также наш информатор

В минувшие выходные в Юрьев-Польском районе изнасиловали несовершеннолетнюю, сообщил «Шестому каналу» собственный источник. Преступление произошло в селе Энтузиаст. Также наш информатор рассказал, что возбуждено уголовное дело, но насильника пока еще ищут – он где-то спрятался. В правоохранительных органах ситуацию комментировать отказались, ссылаясь то, что преступление связано с половой неприкосновенностью несовершеннолетней. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!