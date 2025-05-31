В 2025 году предприятия лесопромышленного комплекса столкнулись с очередным вызовом, который грозит остановкой в работе. Контейнеры с продукцией не отправляются грузополучателям, а копятся на путях необщего пользования.

Эксперты связывают это с полигонными технологиями, используемыми перевозчиком. Т.е. с теми принципами управления перевозочным процессом, которые разрабатываются сразу на центральном и региональном уровне. В первую очередь это касается запрета на отправку грузов на некоторые ж/д станции на Востоке и приоритета отправки угля по Восточному полигону. При этом продукция ЛПК занимает только восьмое место в очереди приоритетности, что сильно влияет на объём отправляемых грузов. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, следует пересмотреть правила недискриминационного доступа к железнодорожной сети. Кроме этого, помочь преодолеть трудности может возобновление субсидирования перевозок ЛПК через другие торговые пути, например, через порты Северо-Запада.Спикер: Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком»