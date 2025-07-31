По инициативе депутата Госдумы от Владимирской и Ивановской областей Алексея Говырина в кратчайшие сроки была организована госпитализация тяжелобольной пациентки из Гороховца. Об этом
<a href="https://33live.ru/novosti/31-07-2025-pacientku-iz-goroxovca-ekstrenno-dostavili-sanaviaciej-v-bolnicu-vladimira.html" target="_blank">Пациентку из Гороховца экстренно доставили санавиацией в больницу Владимира</a> - По инициативе депутата Госдумы от Владимирской и Ивановской областей Алексея Говырина в кратчайшие сроки была организована госпитализация тяжелобольной пациентки из Гороховца. Об этом
[url=https://33live.ru/novosti/31-07-2025-pacientku-iz-goroxovca-ekstrenno-dostavili-sanaviaciej-v-bolnicu-vladimira.html]Пациентку из Гороховца экстренно доставили санавиацией в больницу Владимира[/url] - По инициативе депутата Госдумы от Владимирской и Ивановской областей Алексея Говырина в кратчайшие сроки была организована госпитализация тяжелобольной пациентки из Гороховца. Об этом