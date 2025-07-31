Малыши появились на свет 15 июля.

Во Владимирской области из Областного перинатального центра первую в этом году тройню. Семья Микшаковых из Гусь-Хрустального, у которых уже есть двое сыновей, мечтала о дочке, но УЗИ преподнесло сюрприз, показав тройню.Малыши появились на свет 15 июля. Родились девочки Аня и София, а также богатырь Михаил.Всего же за первые шесть месяцев 2025 года во Владимирской области на свет появились 50 двоен и теперь — одна тройня.Ранее во Владимире капитальный ремонт роддома № 2. После всех работ в каждой палате появятся современные системы медицинского кислородоснабжения, а также санитарно-технические узлы и душевые. Дополнительные средства выделены на капитальный ремонт фасада и крылец зданий.