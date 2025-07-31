С 1 июня проведено 87 рейдов.

С начала купального сезона сотрудники Центра ГИМС Владимирской области выявили 70 нарушений водного законодательства среди судовладельцев. В результате рейдов было выписано штрафов на общую сумму 45 400 рублей.Как в пресс-службе МЧС, с 1 июня проведено 87 рейдов. Чаще всего инспекторы фиксировали отсутствие спасательных жилетов у владельцев и пассажиров лодок, катеров и гидроскутеров. Среди других распространённых нарушений — неправильное плавание и стоянка судов, а также отсутствие техосмотра или нарушение правил госрегистрации.МЧС напоминает, что на воде действуют те же строгие правила, что и на дорогах. Штрафы могут быть наложены за превышение скорости, неправильную стоянку, нарушение пассажировместимости, самовольное переоборудование судна или отсутствие необходимых прав. Одним из самых серьёзных нарушений является управление судном в нетрезвом виде. Особо строго наказываются те, кто передаёт управление маломерным судном несовершеннолетним.Размеры штрафов за «водные» нарушения строго регламентированы Кодексом об административных правонарушениях. В качестве наказания могут применяться не только денежные санкции, но и лишение прав, а в некоторых случаях даже конфискация судна.