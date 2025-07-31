Проверка прокуратуры началась после обращения отца ребенка.

Во Владимире двухлетний ребенок-инвалид, страдающий тяжелым генетическим заболеванием с рождения, наконец будет обеспечен крайне важным для его жизнедеятельности техническим средством реабилитации — опорой для сидения. Это стало возможным благодаря вмешательству прокуратуры.Как в прокуратуре города Владимира, проверка началась после обращения отца ребенка, который сообщил, что его сын не получил положенное по программе реабилитации средство в установленные законом сроки.Прокуратура города Владимира, действуя в интересах несовершеннолетнего, направила заявление в суд. В итоге Фрунзенский районный суд Владимира полностью удовлетворил требования прокурора. Суд обязал Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Владимирской области не только обеспечить ребенка необходимой опорой для сидения, но и компенсировать моральный вред.Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.