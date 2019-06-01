Артистка устроила незлобную перепалку с пользователями Сети.
Певица Валерия достойно ответила злопыхателям.
Артистка устроила незлобную перепалку с пользователями Сети.
Певица Валерия достойно ответила злопыхателям.
В личном Instagram вокалистка опубликовала свежий снимок
себя любимой. Ниже она рассказала, что посетила спектакль поэтессы Солы Моновой
в театре "Новая опера" в компании своего супруга Иосифа Пригожина. От вечера
певица Валерия осталась в восторге.
Для похода на мероприятия звезда выбрала нежнейшее платье
лимонного цвета от Виктории Бони, которая недавно открыла свой бренд одежды. Образ
знаменитость дополнила стильными босоножками на высоком каблуке с острыми носами.
Поклонники остались довольны внешним видом певицы Валерии.
Они не пожалели комплиментов для любимицы. Меж тем злопыхатели тоже не дремали.
Они принялись разбирать звезду по косточкам и выискивать у нее недостатки.
Знаменитость не стала
терпеть нападки. Всем, кто высказывал претензии она ответила. Отметим, что
комментарии были очень ироничными.
"Алла Борисовна, вы ли это?", – написал кто-то, намекая на
сходство с образами Аллы Пугачевой. "В Comedy club кастинг не проходили?" – парировала
вокалистка. "Про лапы – большеваты" – критиковали ноги артистки. "Про язык —
длинноват", – отреагировала . Меж тем одна обывательница отметила,
что в вокалистке "нет свежести", так как она слишком худая. "Буду
знать, что лишний вес – синоним свежести. Ну тогда уж как-нибудь без нее
обойдусь", – хорошенько приложила завистницу артистка.