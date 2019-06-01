Артистка устроила незлобную перепалку с пользователями Сети. Певица Валерия достойно ответила злопыхателям.

Артистка устроила незлобную перепалку с пользователями Сети.Певица Валерия достойно ответила злопыхателям.В личном Instagram вокалистка опубликовала свежий снимоксебя любимой. Ниже она рассказала, что посетила спектакль поэтессы Солы Моновойв театре "Новая опера" в компании своего супруга Иосифа Пригожина. От вечерапевица Валерия осталась в восторге.Для похода на мероприятия звезда выбрала нежнейшее платьелимонного цвета от Виктории Бони, которая недавно открыла свой бренд одежды. Образзнаменитость дополнила стильными босоножками на высоком каблуке с острыми носами.Поклонники остались довольны внешним видом певицы Валерии.Они не пожалели комплиментов для любимицы. Меж тем злопыхатели тоже не дремали.Они принялись разбирать звезду по косточкам и выискивать у нее недостатки.Знаменитость не сталатерпеть нападки. Всем, кто высказывал претензии она ответила. Отметим, чтокомментарии были очень ироничными."Алла Борисовна, вы ли это?", – написал кто-то, намекая насходство с образами Аллы Пугачевой. "В Comedy club кастинг не проходили?" – парировалавокалистка. "Про лапы – большеваты" – критиковали ноги артистки. "Про язык —длинноват", – отреагировала . Меж тем одна обывательница отметила,что в вокалистке "нет свежести", так как она слишком худая. "Будузнать, что лишний вес – синоним свежести. Ну тогда уж как-нибудь без нееобойдусь", – хорошенько приложила завистницу артистка.