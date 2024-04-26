Где установят владимирскую стелу трудовой доблести? Владимирскую стелу трудовой доблести установят...

Где установят владимирскую стелу трудовой доблести?Владимирскую стелу трудовой доблести установят на пересечении улиц Мира и Батурина. Сегодня глава областной столицы Дмитрий Наумов провел выездное совещание, посвященное установке монумента. На встрече также рассказали о проекте стелы.Игорь Соловьёв, начальник управления архитектуры и строительства администрации г.Владимира:- Сама стела на сегодняшний день будет иметь высоту 18 метров. Наверху будет размещен герб Владимира. И также будет размещен текст с указом Президента.В годы Великой Отечественной войны Владимир жил под девизом "Всё для фронта, всё для Победы!". В городе работали 6 заводов, действовали 18 госпиталей, в которых лечили раненых.Напомним, почётное звание "Города трудовой доблести" было присвоено Владимиру Указом Президента в сентябре прошлого года.Глава областной столицы поблагодарил владимирских общественников за инициативу, упорство и огромный объём проделанной работы, в результате которой Владимир был удостоен этого почётного звания.Сейчас продолжается разработка концепции памятника. Обсуждается и то, как будет выглядеть территория вокруг. В мэрии уверяют: зеленые насаждения не пострадают.Рядом со стелой - она будет выполнена в камне - появятся пять архитектурных форм, которые будут содержать информацию о военных годах в нашем регионе и вкладе владимирцев в Победу. По графику, работы должны начаться в следующем году.Дмитрий Наумов, глава г.Владимира:- Финансирование предусматривается у нас здесь совместное. И региональное, и наше. Федеральное выделение денег пока под вопросом. В этом году у нас задача максимально произвести все документальные работы, разработки проектов и всего остального. А дальше мы уже будем рассматривать вопрос по поводу строительства.