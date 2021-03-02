На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 марта 2021 года лабораторно подтвержден 121 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 марта 2021 года лабораторно подтвержден 121 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией(37 сл. в г. Владимире, 16 сл. в Муромском, 10 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Александровском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Ковровском, 6 сл. в Меленковском, 6 сл. в Суздальском, 5 сл. в Собинском, 4 сл. в Петушинском, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Камешковском, 2 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Судогодском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 27 666 случаев заболевания (6190 сл. в г. Владимире, 3466 сл. в Гусь-Хрустальном, 3045 сл. о. Муром, 1993 сл. в Ковровском, 1717 сл. в Александровском, 1632 сл. в Петушинском, 1255 сл. в Юрьев-Польском, 1189 сл. в Вязниковском, 1103 сл. в Кольчугинском, 994 сл. в Суздальском, 912 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 747 сл. в Меленковском, 737 сл. в Киржачском, 627 сл. в Камешковском, 603 сл. в Селивановском, 412 сл. в Судогодском, 349 сл. в г. Радужном)