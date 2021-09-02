Знаний много не бывает. В начале учебного года студентам рассказали о работе ЗакСобрания. В роли радушного хозяина – сам председатель. Владимир Киселев говорил об устройстве

Знаний много не бывает. В начале учебного года студентам рассказали о работе ЗакСобрания. В роли радушного хозяина – сам председатель. Владимир Киселев говорил об устройстве парламентской ветви власти и поделился опытом разработки законодательных инициатив. Студенты филиала Президентской академии и ВлГУ – будущие юристы – увидели зал заседаний, где принимаются важнейшие решения. Владимир Киселев рассказал о