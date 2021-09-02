Владимирские экоактивисты призывают отказаться от традиционного запуска в небо воздушных шаров. Ежегодно на 1 сентября во время школьных линеек в полет отправляются сотни, если не тысячи

Владимирские экоактивисты призывают отказаться от традиционного запуска в небо воздушных шаров. Ежегодно на 1 сентября во время школьных линеек в полет отправляются сотни, если не тысячи гелиевых шариков, по всему областному центру. На этих кадрах – торжественная линейка у одной из гимназий во Владимире. Слышно, что далеко не все рады этой традиции. Находятся и те,